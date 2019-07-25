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قيادي في الإنتقالي يتهم قطر بالتخطيط للإرهاب في عدن مثل الصومال

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إتهم قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، قطر بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن شبيهة بالعمليات التي شهدتها الصومال .

وأكد القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، احمد عمر بن فريد، أن الجنوبيين لا يبالغون في إتهام قطر بالإرهاب .

وقال في تغريدة له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365)، "الأحداث تقدم كل يوم دليل تلو آخر على ذلك" .. مستدلاً بالتسجيل الذي يكشف تورطهم بتفجيرات الصومال لغرض مخجل ومخزي وهو "أن تنحاش الإمارات"!.

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وتابع "لماذا؟ لأن "العقود بتجيكم" حسب قوله ! سيموت الأبرياء، لا يهم

المهم العقود ! والإمارات تنحاش" .

وأكد أن قطر هكذا كانت تخطط لعدن ولكن الله سلمها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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