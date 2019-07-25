تعرف على أبرز المشاريع الأمنية التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 2018

سعت إدارة المشاريع بأمن وشرطة ساحل حضرموت بمساندة مدير الأمن العميد منير التميمي إلى تقديم الدراسات الهندسية التي أعدتها الإدارة، وتقديمها للمكتب الهندسي لدول التحالف العربي الذي سرعان ما وافق عليها، وباشر المهندسين التابعين لدول التحالف بالنزول الميداني إلى أماكن تلك المشاريع واعتمادها بشكل كامل في إطار الخطة التطويرية للمنظومة الأمنية التي تبنتها وأشرفت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تمكين الأجهزة الأمنية من ممارسة مهامها بصورة عاجلة وأكثر قوة ومعرفة وتأهيل، ترسيخاً لمبدأ النظام والقانون وبسط الأمن والاستقرار في ربوع مديريات ساحل حضرموت بعد أن عاشت سنوات من الفوضى خلال احتلال القاعدة لتلك المديريات لمدة عامين كاملين.

وفي هذا الإطار انشأت دولة الإمارات العربية المتحدة ( 23 ) مشروع داخل معسكر النجدة "مقر القيادة العامة للأمن والشرطة" وتكونت هذه المشاريع من مبانٍ مستقلة للإدارات، منها مبنى لإدارة القيادة والسيطرة، ومبانٍ لإدارات الإمداد والتموين وشؤون الأفراد، وسكن الضباط، ومبنى إدارة النجدة والمركز الصحي، ومبانٍ لسكن الضباط، وصالة طعام الضباط، وإنشاء مكتبة خاصة للأفراد والضباط، إلى جانب البوابة الجديدة ومنصة الميدان وسور قيادة النجدة والبوفية ( كافتيريا ) وتأهيل إدارة مكتب المدير العام والسكرتارية وتجهيزة بشكل كامل بالأثاث والأجهزة، إلى جانب مبنى ومحطة الوقود، وتأهيل المكاتب القديمة والكنتيرات، وإنشاء مكاتب للورشة الفنية وبنشر خاص للسيارات، إضافة إلى هناجر الإمداد والتموين وصالة تدريب وبناء ستة مكاتب بجانبها للتوجيه المعنوي والمشاريع والتدريب والتأهيل، وإعادة تأهيل وترميم سكن جنود النجدة وأربع مظلات حديثة للسيارات والإسعاف، وبناء سور القيادة و6 مكاتب إضافية .

لم تكتفي إدارة المشاريع بأمن وشرطة ساحل حضرموت عند هذا الحد، بل جلبت الدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتجه بعد ذلك نحو كافة المديريات المترامية الأطراف لتنشئ قرابة ( 30 ) مركزاً أمنياً بتمويل من دولة الإمارات، ( 12 ) مركزاً أمنياً في مديرية المكلا فقط، إلى جانب إنشاء وإعادة ترميم المراكز الأمنية في مديريات بروم ميفع، غيل باوزير، الشحر، الديس الشرقية، حجر، الريدة الشرقية وقصيعر، يبعث، الضليعة، دوعن، وغيل بن يمين، اشتملت على البناء من الأساس لبعض المراكز الأمنية إلى جانب إعادة ترميم المباني الأخرى التي طالها التخريب خلال فترة احتلال القاعدة للمكلا ومدن الساحل .

وخلال تجوالنا لمشاهدة المشاريع الأمنية التي تم تشييدها في كافة مديريات ساحل حضرموت، تحدثنا مع مدير إدارة المشاريع بالأمن والشرطة المهندس عوض باشكيل الذي أكد لنا ان هذه المشاريع جاءت معظمها بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة الداخلية وقيادتها ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

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المهندس "باشكيل" أشار خلال حديثه إلى أن إدارة المشاريع لديها خطط استراتيجية لعدد من المشاريع للمرحلة القادمة، حيث تسعى الإدارة إلى ايجاد الممولين لها، والتي من أبرزها تجهيز دراسة لبناء مبنى لقيادة شرطة مديرية المكلا، ومبانٍ للأدلة الجنائية والأحوال المدنية والدفاع المدني، إلى جانب دراسة لإنشاء مستشفى عسكري متكامل، والمشروع الاستثماري لمعسكر الثورة، وتأهيل وترميم معسكر القوات الخاصة، إضافة إنشاء مبانٍ لشرطة شحير والعيون وإضافة مبنى لقيادة أمن الشحر والبحث الجنائي فيها، إلى جانب الأحوال المدنية والدفاع المدني والمرور بمديرية غيل باوزير.

*رسالة شكر*

وتقدم مدير إدارة المشاريع بأمن وشرطة ساحل حضرموت المهندس عوض باشكيل في ختام حديثه معنا بجزيل الشكر لدول التحالف العربي خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة على كل ما قدموه ويقدمونه من دعم سخي لتطوير المنظومة الأمنية في ساحل حضرموت، خصوصاً دولة الإمارات التي دعمت ومولت المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للأمن والشرطة في كل المديريات، كما خص المهندس "باشكيل" بالشكر للقيادة الشبابية للأمن والشرطة ممثلة بالعميد منير التميمي قائد مسيرة التطوير للأجهزة الأمنية والشرطوية مختلف المجالات سواء في البنية التحتية وتطويرها أو مجال الاهتمام بالعنصر البشري الأمني والعمل على تأهيله وتطوير قدراته في مختلف التخصصات الأمنية.