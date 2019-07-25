عطية يعلن عن وصول 8500 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة

أعلن وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور، احمد عطية، عن وصول 8500 من الحجاج اليمنيين الى الأراضي المقدسة منذ بداية عملية التفويج.

وأوضح عطية أن الوزارة وفرت اللجان المتخصصة في المنفذين اليمني والسعودي لتوفير الرعاية والخدمات اللازمة، وذلك بتنسيق مباشر مع اللجان المتخصصة حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال تدشينه مع لجنة الجودة والتقييم اليوم في مقر مكتب شئون حجاج اليمن بمكة المكرمة، دورات تدريبية للجان البعثة لعام 1440هـ، لإكسابهم الخبرات المناسبة التي تساعدهم في تقديم الخدمات الأفضل للحجاج اليمنيين، حسبما أفادت وكالة سبا الرسمية .

وخلال اللقاء أكد الوزير على أهمية التميز وتقديم خدمة أفضل، منوها لما تكتسبه من تذليل للكثير من الصعوبات التي قد تعترض العاملين أثناء عملهم الميداني، مشيداً بما تم انجازه من استعدادات لإستقبال الحجاج ، متطلعا إلى بذل المزيد من الجهد لتسهيل أداء المناسك على الحجاج.

من جانبه دعا الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد طارق القرشي، إلى تجويد الخدمات وتطويرها في مجالات الصحة والرعاية والإعاشة.. موضحا بأهمية التكامل والتنسيق بين كافة اللجان، وتوحيد العمل الذي سيسهم في صناعة التميز لهذا العام.