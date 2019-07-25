منظمة حقوقية تحمل القيادات العسكرية والإصلاح في تعز مسؤولية أحداث المدينة القديمة بتعز

عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً في قاعة قصر العرب بمديرية المعلا بمحافظة عدن، لإشهار تقرير نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول إقتحام المدينة القديمة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز .

وجرى خلال المؤتمر الصحفي، عرض لافتات إيضاحية تضمنت صوراً للضحايا وفيلم فيديو مواز لما أورده التقرير من جرائم، واحتوى الفيديو على مشاهد تم توثيقها من قبل شهود عيان وصوراً ودلائل بصرية فوتوغرفية عن تبعية ميليشيا الحشد الشعبي لحزب الإصلاح .

كما قدمت خلال المؤتمر الصحفي مداخلات من محمد ناصر العولقي حول مؤشرات ودلالات تشكيل ميليشيا الحشد الشعبي ومخاطرها في عملية بناء السلام في اليمن .

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وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي، أن تخاذل السلطات الحكومية عن توضيح أسباب عدم إتخاذها خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات وافقية في الجرائم المرتكبة قد أثار بواعث قليل لدى عئلات الضحايا التي أعربت عن خشيتها من أن لا يخضع الجناة للمحاسبة ابداً .. مشيراً إلى ان المساءلة عن الجرائم بمقتضى القانون الدولي تكفل الردع الفعال لمن يحتمل أن يرتكبوا الإنتهاكات في المستقبل وتشكل كذلك تدابير ضرورياً لضمان العدالة والحقيقة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم .

وطالب المشاركون على ضرورة إستدعاء كل من له صلة بإرتكاب هذه الجرائم والتحقيق معهم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين الوطنية والدولية .. معتبراً قادة اللواء 22 ميكا وقائد اللواء 17 مشاه والقيادات الفاعلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات المسلحة والميليشيات التي تخضع لأمرتهم .

وحمل المشاركون وزيرا الدفاع والداخلية المسؤولية الجنائية القضائية في حالة عدم إتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهما لعرض المساءلة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتبكة ومنع تكرارها .