بالصور.. قائد محور تعز يلتقي تحالف الأحزاب السياسية

عقد قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري اليوم الخميس ومعه مدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري، لقاءً مع تحالف الأحزاب السياسية بالمحافظة.
وناقش اللقاء مجمل الأوضاع والتطورات بالمدينة، مؤكدا على أهمية تعز لدى القيادة السياسية والعسكرية، كونها نواة اليمن الاتحادي.
وثمن اللواء الصبري دور الأحزاب السياسية في عملية رفد الجيش وتعزيز حضور الدولة في المحافظة.
كما شدد على ضرورة المضي والعمل قدما نحو معركة التحرير، وخدمات المحافظة، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ومعالجة الإشكاليات والأخطاء ومنع أي تكتلات أو عصابات أو تشكيلات خارجة عن القانون.
من جهتهم ثمن تحالف الأحزاب السياسية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني ممثلا بقيادة المحور والويته العسكرية في الدفاع عن المدينة.
وطالبت قيادة الأحزاب بضرورة معالجة أي اختلالات أو إشكاليات، واستمرار العمل في ملاحقة ما تبقى من العناصر المطلوبة.
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