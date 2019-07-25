الخبنشي يتفقد نشاط شركة النفط اليمنية في عدن

تفقد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الخميس، نشاط وسير العمل في فرع شركة النفط اليمنية في عدن .

واستمع الخنبشي من مدير عام فرع الشركة بعدن انتصار العراش، على أبرز المشاريع التطويرية في المنشأت النفطية التابعة للشركة ، وأهم الاحتياجات المطلوبة لتطوير العمل والمشاكل التي تواجه سير عمل الشركة .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أكد الخنبشي خلال الزيارة، على إهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير العمل في المنشأت التابعة للشركة في مديريات عدن ودعمها للإرتقاء بالخدمات النفطية التي تقدمها للمواطنين .

وتزامنت زيارة الخنبشي للشركة مع جهود حكومية تبذل لإنهاء بوادر أزمة البنزين التي كانت بصدد إجتياح المدينة .