تفقد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الخميس، نشاط وسير العمل في فرع شركة النفط اليمنية في عدن .
واستمع الخنبشي من مدير عام فرع الشركة بعدن انتصار العراش، على أبرز المشاريع التطويرية في المنشأت النفطية التابعة للشركة ، وأهم الاحتياجات المطلوبة لتطوير العمل والمشاكل التي تواجه سير عمل الشركة .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أكد الخنبشي خلال الزيارة، على إهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير العمل في المنشأت التابعة للشركة في مديريات عدن ودعمها للإرتقاء بالخدمات النفطية التي تقدمها للمواطنين .
وتزامنت زيارة الخنبشي للشركة مع جهود حكومية تبذل لإنهاء بوادر أزمة البنزين التي كانت بصدد إجتياح المدينة .
كانت هذه تفاصيل خبر الخبنشي يتفقد نشاط شركة النفط اليمنية في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.