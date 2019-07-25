شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : تشييع مهيب للقائد رايد المنصوب الذي استشهد بجبهة مريس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيع أبناء مناطق مريس وقعطبه بمحافظة الضالع صباح اليوم الخميس جثمان الشهيد القائد النقيب رائد المنصوب ابو سفيان القيادي العسكري في اللواء83 مدفعية الى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية الخريبة في مريس مديرية قعطبة محافظة الضالع .

وتقدم المشيعين العقيد احمد ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة وعدد من قيادات الجيش والمقاومة الجنوبية ومقاومة مريس والضالع وقيادات السلطة المحلية ومشائخ واعيان مريس وقعطبة .

أنطلق موكب التشييع من مدينة الجباره وصولا الى مسقط راسه بمشاركة عشرات السيارات التي تحمل المشيعين من مختلف المناطق ، حيث تم الصلاة على الشهيد وموارة جثمانه الثرى .

Advertisements

هذا وقد استشهد القائد المنصوب اثناء تحرير مناطق الزيله والقهره وصولان في مريس يوم امس الاربعاء من ميليشيات الحوثي الارهابية.

ويعد الشهيد من قيادات الجيش التي وقفت وواجهة ميليشيات الحوثي ، وخاض الشهيد مواجهات كثيرة في اكثر من جبهه قتالية في مديرية قعطبه ومريس وله رصيد وتاريخ نضالي كبير ولديه علاقات طيبة وكبيرة مع مختلف ابناء المنطقة .

وأكد عدد من قادة الجيش والمقاومة الذين شاركوا في موكب التشييع مواصلتهم عمليات التحرير والسير على خطى الشهيد القائد في تحرير وتطهير كافة المناطق القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في مديريات قعطبه وحجر ودمت والحشاء وجبن التي تسللت لها عصابات الحوثي خلال الاشهر الماضية ومواصلة عمليات التحرير كافة الاراضي اليمنية.