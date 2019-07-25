شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني يشكك في أحمد علي صالح عقب تصريحات ناطق الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نجل رئيس مجلس النواب اليمني والقيادي المؤتمري عمار سلطان البركاني على تصريح ناطق جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام بشأن العلاقة التي تربط الجماعة مع أولاد صالح .

وتساءل عمار البركاني في صفحته بتويتر رصدها موقع "راي اليمن" "هل صحيح ان لدى اولاد الشهيد الزعيم صالح علاقة ايجابية مع قاتليه كما يدعي الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين ".

وتابع البركاني "يحتاج هذا الادعاء الى رد علني من أولاد صالح حول صحة ذلك وعدم الرد سيحسب موافقة ضمنية لهذا الادعاء ".

واردف البركاني متسائلاً "اذا كان اولاد صالح قد حضروا دفن أبيهم فلماذا لم يعلنوا ذلك صراحة".

وكان ناطق جماعة الحوثيين قد تحدث في مقابلة مع تلفزيون RT الروسي ان الجماعة تجاوزت مرحلة قتل صالح وأنه تربطها بأولاده علاقة ايجابية جدا .



ومنذ مقتل صالح في اواحر 2017 على يد الحوثيين يلتزم العميد احمد علي صالح نجل الرئيس السابق المقيم في الامارات الصمت الأمر الذي اثار شكوكاً حول مواقفه من جماعة الحوثيين المسلحة .