الجيش واللجان يهاجمون على مسارين مواقع المرتزقة في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

نفذ ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس ، عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تعز.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تنفيذ عملية هجومية ناجحة على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية، مشيراً الى أن العملية اتخذت مسارين وتم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد من المرتزقة.

وعلى صعيد متصل بالهجوم أطلقت القوتين الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش واللجان صاروخ زلزال١ وعدد من قذائف المدفعية على من تبقى من المرتزقة ما ادى الى تضاعف عدد القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.