تراند اليوم : عاجل: هجوم جوي حوثي جديد على منشأة حيوية سعودية قبل قليل وإعلان عن 21 عملية (الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن المتحدث باسم المليشيات الحوثية عن شن هجوم بالطيران المسير قبل قليل على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث بإسم الجماعة أنهم استهدفوا مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز الحربية. وأشار إلى أنهم شنو أكثر من 21 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية

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