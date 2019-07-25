- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : محمد بن سلمان يتعلم المشي ويرتدي ملابس الأطفال برفقة والده (صور تنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهرت صورة قديمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ، قبل عشرات السنين.
ونشر حساب تاريخ آل سعود الصورة، مؤكدًا أنها خلال إحدى الاحتفالات السعودية، وقد انتشرت الصورة بشكل كبير بين النشطاء والمواطنين.
كما نشر أحد المواطنين، صورة لهما ، حيث كان ولي العهد طفلًا يتعلم المشي ويمسك بيده خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : شاهد : محمد بن سلمان يتعلم المشي ويرتدي ملابس الأطفال برفقة والده (صور تنشر لأول مرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.