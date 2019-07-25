تراند اليوم : شاهد : محمد بن سلمان يتعلم المشي ويرتدي ملابس الأطفال برفقة والده (صور تنشر لأول مرة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : محمد بن سلمان يتعلم المشي ويرتدي ملابس الأطفال برفقة والده (صور تنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهرت صورة قديمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ، قبل عشرات السنين.

ونشر حساب تاريخ آل سعود الصورة، مؤكدًا أنها خلال إحدى الاحتفالات السعودية، وقد انتشرت الصورة بشكل كبير بين النشطاء والمواطنين.

كما نشر أحد المواطنين، صورة لهما ، حيث كان ولي العهد طفلًا يتعلم المشي ويمسك بيده خادم الحرمين الشريفين.