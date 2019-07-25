تراند اليوم : وفاة الداعية السعودي المشهور بطريقة لا تخطر على بال والحزن يعم المملكة (صور)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شارك عدد كبير من سكان مدينة بريدة في منطقة القصيم بالسعودية، مساء اليوم الأربعاء، في تشييع الداعية السعودي وقارئ القرآن، الشيخ صالح المقيطيب، بعد أن فارق الحياة إثر تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وحضر دعاة وطلاب شريعة بجانب عائلة الشيخ المقيطيب وأصدقائه وجيرانه، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج بمدينة بريدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة المغرب.

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وشارك عدد كبير من السعوديين في نعي المقيطيب منذ الإعلان عن وفاته يوم أمس الثلاثاء، فقد اكتسب شهرة وجمهورًا خلال مسيرة طويلة في الدعوة وإمامة المساجد تمتد لأكثر من 40 عامًا في بريدة.

#وفاه_الشيخ_صالح_المقيطيب

انتقل الى رحمة الله عز وجل الشيخ القارئ صالح المقيطيب اللهم أبدله دارآ خيرآ من داره وأهل خيرآ من أهله وأسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/tP70jwNniO — أحمد 📕📚 (@AHMADABQ) July 24, 2019

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أحمد Advertisements

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