بالصور.. جنازة مهيبة لجثمان الفقيدة عائدة العبسي يتقدمها وكيل تعز

شيع ظهر اليوم الخميس الآلاف من ابناء محافظة تعز جثمان الفقيدة عائدة العبسي الى مثواها الاخير فى مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليها في جامع السعيد ، والذى وافاها الاجل يوم الاحد بعد صراعها مع المرض .

وقال وكيل اول محافظة تعز المخلافي " إن جريمة الاخطاء الطبية تضاف إلى سلسلة الجرائم المروعة في الجانب الطبي ، مؤكداً أن السلطة المحلية وجهت مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح ملف تحقيق فوري والرفع بالنتائج الى قيادة السلطة المحلية من أجل اتخاذ الإجرات المناسبة.

واضاف المخلافي " لقد جسدت الفقيدة عائدة العبسي نموذجاً مشرفاً للمرأة اليمنية التعزية القوية والصوت الحر الذي يرفض الظلم والعبودية بمقاومتها للميليشيا بصوتها وعملها في الميدان في العمل الحقوقي والإنساني ".

وعبر الدكتور المخلافي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيدة وابناء الوطن عامة وتعز خاصة بهذا المصاب الأليم ، مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون.