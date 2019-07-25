إجتماع برئاسة الخنبشي يناقش الخلافات بين وزارتي المالية والأشغال العامة

ترأس نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، اليوم في عدن، إجتماعاً لحل الخلافات بين وزارتي المالية والأشغال العامة، بحضور نائبي وزيري المالية، سالم بن بريك، والاشغال، محمد أحمد ثابت .

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الإجتماع ناقش جوانب التنسيق بين وزارتي المالية والأشغال العامة وبما يسهم في إنجاز مهام الوزارتين ضمن برنامج الحكومة .

وأستمع الإجتماع من نائبي وزيري المالية سالم بن بريك، والاشغال العامة والطرق الدكتور محمد أحمد ثابت، أهم الصعوبات التي تواجه عمل الوزارتين وكيفية تجاوزها .

وأستعرض الإجتماع الجهود المبذولة من قبل المالية في الالتزام بتنفيذ المشاريع المقررة بالموازنة العامة للعام الحالي 2019 رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية والامنية ، والتأكيد على تفعيل مبداء الشفافية بالعمل في كافة الوزارات في مختلف المحافظات اليمنية .

وفي الإجتماع الذي حضره وكلاء وزارتي الأشغال والمالية، أكد الخنبشي ان الحكومة تسعى الى ايجاد معالجات سريعة للاشكاليات التي تعاني منها الوزارات ضمن الامكانيات المتاحة ووفقا لما سيحدده البرنامج الاستثماري للعام القادم 2020 والذي يهدف الى تنفيذ كافة المشاريع التطويرية لمختلف الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.