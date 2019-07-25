وجه محافظ لحج اللواء احمد تركي اليوم فرع البنك المركزي في المحافظة بعدم نقل أي مبالغ مالية كبيرة خارج البنك، بدون حراسات أمنية كافية. جاء ذلك خلال زيارته لفرع الفرع البنك عقب عملية السطو التي تعرضت لها مرتبات فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لشهر يوليو 2019م والبالغة 20 مليون ريال، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية . وترأس المحافظ اجتماعا للجنة الأمنية بحضور مدير أمن المحافظة وقادة الألوية العسكرية، ومدير فرعي جهازي الأمن السياسي والقومي في المحافظة لمناقشة تعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظة على خلفية عملية السطو ومواجهة القوى الخارجة على القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ لحج يوجه بعدم نقل الأموال في المحافظة دون حماية كافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.