عدن .. التوقيع على مذكرة تفاهم لتأثيث سكن الطلاب بالمعهد التقني الصناعي بتمويل كويتي

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اليوم الخميس، مع جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، في عدن، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تأثيث السكن الطلابي للمعهد التقني الصناعي، بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة بتكلفة 142 الف و 317 دولار وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم ) .

وتتضمن الإتفاقية التي وقعها عن الوزارة، نائب الوزير، عبدربه غانم المحولي، وعن الجمعية، المدير التنفيذي، الشيخ، محمد عبدالواسع، تأثيث السكن الطلابي الداخلي في المعهد التقني الصناعي بمديرية المعلا ، ضمن التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية .

وعقب التوقيع، أشاد المحولي بدور دولة الكويت الشقيقة في تقديم الدعم المتواصل لتحسين العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في مختلف المحافظات اليمنية ، وتقديم العون لطلاب المعاهد لتخفيف من معاناتهم جراء الضغوطات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

بدوره استعرض، عبدالواسع ، جهود الجمعية والمشاريع التي نفذتها بتمويل من الجمعية الكويتية في العديد من القطاعات في عدن .