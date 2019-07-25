شبوة .. المكتب التنفيذي يناقش أربعة تقارير تقيمية لعمل الأجهزة الأمنية

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في إجتماعه الدوري اليوم الخميس، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، اربعة تقارير تقييمه لعمل ونشاط الاجهزة الامنية بالمحافظة خلال الفصل الاول من العام الجاري.

وفي الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة، احمد الدغاري، ومحمد الفاطمي ، إستعرض مدير عام الشرطة، العميد عوض مسعود الدحبول تقرير حول طبيعة الاوضاع الامنية بالمحافظة وعمل اجهزتها الشرطوية وانجازاتها الامنية المحققة والصعوبات التي تواجهها ، واحتياجاتها الضرورية من القوى البشرية والمادية .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اكد الدحبول في التقرير الحرص على بناء جهاز امني قوي وقادر على السيطرة والتحكم على الارض وتحقيق الامن والاستقرار وانفاذ واحترام القانون وحقوق وحريات الانسان والدفاع عن الشرعية الدستورية ومحاربة الظواهر المخلة بالامن والسلم الاجتماعي .

فيما أستعرض مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة العقيد محمد بن معروف، تقرير حول نشاط المصلحة للنصف الأول من العام الجاري .. مشيراً إلى أن عدد الجوازات التي صرفها فرع المصلحة خلال الفترة المذكورة اثنا عشر واربعمائة وثلاثة وثلاثين جوازا ، فيما تجاوزات الايرادات المحصلة خلالها الثلاثة والثمانين مليونا .

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من جانبه، قال مدير عام فرع الادارة العامة للاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد صالح عبدالكريم، أن الإدارة أصدرت 5 الاف و187 بطاقة شخصية و660 دفتر عائلي والفين و128 شهادة ميلاد و81 شهادة وفاة .. لافتاً إلى أن إيرادات الفرع بلغ 15 مليوناً و586 الف ريال .

وأفاد باستئناف الاصدار الالي للبطائق الشخصية في مديريتي بيحان وعسيلان وتزويد المديريات الاخرى بالوثائق اليدوية .

بدوره ذكر مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر، أنه تم صرف الف و442 رخصة قيادة و123 رقم للمركبات .. مبينا انواع المخالفات المسجلة وغيرها من الخدمات المرورية الاخرى ، وبلغت الايرادات العام التي حققها الفرع اربعه مليون وتسعمائة وتسعة الاف واربعمائة ريال .

عقب ذلك، أشاد المكتب التنفيذي بمستوى عمل ونشاط الاجهزة الامنية بالمحافظة وجهودها في محاربة الجريمة والحد من وقوعها والحفاظ عل امن واستقرار المحافظة وسكينتها العامة .. مؤكدا على اهمية ادخال الرقم الوطني لكافة موظفي القطاع الحكومي بالمحافظة في اصدار البطاقات الشخصية لهم .