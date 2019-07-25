الحوثية تقصف مواقع "المشتركة" وتستهدف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة حيس بشكل مكثف واستخدمت القذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المختلفة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في حيس إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بقذائف مدفعية الهاون ومدفعية الهاوزر وبقذائف بي 10 ، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة على مواقع القوات المتمركزة في أطراف المديرية واستخدمت سلاح م.ط 23 وسلاح 14.5 وسلاح البرجنيف بعدد من الأسلحة الرشاشة.

مصادر محلية في حيس أفادت عن قيام الحوثيون بإستهداف عدداً من الأحياء السكنية بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة وسقوط قذائف هاون أطلقتها المليشيا بالقرب من منازل المواطنين ، وتسبب القصف الحوثي بحالة من الخوف والذعر في صفوف السكان وخصوصاً النساء والأطفال.

يشار إلى أن المليشيات تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية بالقصف اليومي على القرى والأحياء السكنية ، كما تقوم المليشيات بالتصعيد العسكري وتستهدف مواقع القوات المشتركة في مختلف المناطق بمحافظة الحديدة ، في ظل صمت أممي تجاه تلك الإنتهاكات والخروقات المتواصلة منذ أشهر على بدء سريان الهدنة الأممية في الحديدة.