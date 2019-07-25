الرعيني يلتقي مع منظمات المجتمع المدني في المكلا

أكد وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني أهمية تعزيز مفهوم الحوار الوطني ومخرجاته بين أوساط المجتمع لمواصلة المضي قدما لبناء اليمن الاتحادي والدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس ومبادئ العدالة والمساواة وتقاسم الثروة والسلطة بين جميع أبنائها. واستعرض الرعيني خلال لقائه اليوم بالمكلا ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين الشباب بساحل حضرموت مخرجات الحوار الوطني وقضاياه وأبرز القرارات التي تضمنتها وثيقة الحوار الوطني والمعالجات التي خرجت بها الوثيقة الخاصة بهذه القضايا. وأكد على الدور الذي يجب على ان يلعبه و تسهم به المكونات المجتمعية من أجل شرح محتويات وثيقة الحوار وخلق التفاعل الايجابي من قبل كافة قطاعات المجتمع باعتبارها المدخل الحقيقي للدولة الاتحادية القادمة. حضر اللقاء وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس محمد العمودي.

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