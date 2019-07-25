البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على سبل تحسين الأوضاع في حضرموت

اطلع وفد من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن برئاسة المهندس عبدالرحمن بن صالح الربع أخصائي أول مشاريع بإدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن صباح اليوم على خطط تطوير وتحسين قطاعات الكهرباء والتوليد والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق والجسور بمحافظة حضرموت بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي.

واستمع الوفد السعودي إلى شرح مفصل من قبل مدير مشروع دراسة كهرباء حضرموت 20 / 40 المهندس حسن عبود العمودي، تناول خلالها المشاكل الحالية التي تواجه قطاع الطاقة بالمحافظة وأسباب الانقطاعات وسير الدراسة الخاصة بكهرباء حضرموت التي تم عن إنجازها مع الجانب الألماني ومحتوياتها وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

كما جرى تقديم شرح من قبل مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن ومدير عام المؤسسة المحلية لكهرباء وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد حول خطط تأهيل وصيانة وتطوير محطات الكهرباء الحالية وإضافة محطات تحويلية جديدة لتجاوز العجز الحاصل في إنتاج الطاقة وإعادة تفعيل منحة قود محطات الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية.

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استمع الوفد السعودي بعد ذلك لشرح مفصل عن احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة من قبل مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم ونائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت سالم عمر مقرم، استعرضوا خلاله الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتطوير وتحسين قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة عبر حفر الآبار وتحسين الشبكات وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة في كافة المديريات وتزويد المؤسستين بمعدات وآليات خاصة بتنفيذ عملهم.

كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن مشاريع الأشغال العامة والطرق والجسور من قبل مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بوادي حضرموت الدكتور علوي بن يحيى ومدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور الدكتور عبدالله باغميان ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت عبدالله بن ناصر، استعرضوا خلاله كافة الصعوبات التي تواجه قطاع الأشغال العامة والطرقات والجسور في كافة مديريات المحافظة خصوصا مشاريع استكمال الجسور الأرضية والمعلقة والطرقات كالطريق الدائري بطول 60 كيلومترا وطريق المعدي وطريق كتيبة وجسري شحير وبويش ومشاريع ربط الطرقات في المديريات الصحراوية كمديريات زمخ ومنخ والعبر والقف واعادة تأهيل الطرق الداخلية بالمدن الرئيسية بالمحافظة، وإنشاء وحدة شق للطرق وصيانتها تتبع مكاتب الأشغال العامة والطرقات وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة لأداء عملها.

حضر اللقاءات عدد من المختصين والمستشارين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق والجسور بالمحافظة.