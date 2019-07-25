بالصور.. وكيل المهرة يتفقد عدداً من المشاريع التعليمية الممولة من البرنامج السعودي

تفقد المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش اليوم بالعاصمة الغيضة، سير الأعمال الجاريه في عدداً من المشاريع التربوية والتعليمية بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن.

وفق متابعة "الخليج 365"، اطّلع الوكيل العبودي على طبيعة الأعمال الجاريه ومستوى الانجاز الذي تحقق في هذه المشاريع ، مشدداً على ضبط الجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس المطلوبه وضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والإشرافية لمتابعة الأعمال وتقديم كافة تطورات المشاريع.

وأكد الوكيل العبودي أن التربية والتعليم يعد محل إهتمام لدى السلطة المحلية وتوليها أهمية قصوى من أجل الإسهام بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية والنهضة في المحافظة ، موضحاً أن هذه المشاريع التربوية والتعليمية تأتي في سياق خطط السلطة المحلية والبرنامج السعودي للإهتمام بالمرافق التعلمية وتطويرها وتوسيع رقعة انتشارها لإستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الدراسين.

وأشار الوكيل العبودي أن قطاع التعليم حقق نقلة نوعية في العملية التعلمية والتربوية من خلال مشاريع البناء للمرافق التعليمية وترميمها وتأهيلها وتزويدها بالأثاث والأجهزة بتمويل محلي من السلطة المحلية وذلك في أطار سعيها الى تطوير العملية التعليمية بالمحافظة ، مثمناً الدعم المستمر واللامحدود الذي يقدمـه البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في شتى القطاعات الخدمية بما فيها قطاع التربية والتعليم.