صحة عدن ترفع جاهزية مرافقها في المديريات الثمان

رفع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في عدن، جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية في مختلف مديريات المحافظة الثمان .

وأفاد مدير عام مكتب الصحة، الدكتور جمال خدابخش، ان اجتماع للجنة الطوارئ العليا بالمحافظة قد عقد برئاسة محافظ المحافظة الاخ احمد سالمين اتخذت فية جملة من التدابير الاحترازية برفع الجاهزية القصوی في جميع المرافق الصحية والمستشغيات والمجمعات الصحية الرئيسيه والمراكز الصحية الاخری في جميع مديريات عدن بالاضافه الی مركز الاسعاف والطوارئ..

وطالب خدابخش بالعمل علی تجهيز سيارات الاسعاف بالمستلزمات الضرورية وتوزيعها علی الشوارع الرئيسيه بما يحقق لها سرعة تقديم الخدمه للمواطنيين جراء احتمال هطول امطا شديده علی محافظة عدن نتيجة لمنخفض جوي قادم من المحيط الهندي وخليج عدن خلال ال48 ساعه المقبله

ودعا خدابخش المواطنيين بالتعاون مع غرف العمليات والابلاغ عن اي شئ يحدث في اي مديرين علی الارقام التاليه:

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02358259

02358260

735700774

وتمنی مدير صحة عدن لعدن واهلها الصحة والسلامه وان لايريهم الله اي مكروه وان يصرف عنهم الخطوب والرزياء انه هو القادر علی ذلك.