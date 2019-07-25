تعز.. مصرع مشرف أمني حوثي واثنين آخرين غرب مقبنة

لقي مشرف أمني لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة مصرعه، في عملية نوعية للجيش الوطني غرب المديرية التابعة لمحافظة إب، وسط اليمن.

وقتل في العملية أحد قناصي المليشيا وقيادي ميداني، بعد محاولة المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش في الجبهة الغربية للمديرية.

واندلعت اشتباكات محدودة عقب تنفيذ العملية وإفشال التسلل، فيما استمر تبادل القصف بين مواقع الجيش والحوثيين ساعة كاملة، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.