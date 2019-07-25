قوات خفر السواحل تنقذ حياة شاب من الغرق في ساحل الستين بالمكلا

انقذت قوات ‏خفر السواحل بالتعاون مع فرق الإخلاء والإنقاذ صباح اليوم من إنقاذ غريق في ساحل الستين امام فندق مكة وهو من محافظة الحديدة قد تعرض للغرق و حالته جيدة ومستقرة والحمدالله .

حيث باشرت القوات وفرق الاخلاء والانقاذ بسرعة التدخل لإنقاذ ه من الغرق وذلك بعد ان جرفته الامواج والتيارات المائية إلى مسافة بعيدة نحو عمق البحر اثناء ممارسة الاغتسال والسباحة .