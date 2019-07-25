قوات خفر السواحل تنقذ حياة شاب من الغرق في ساحل الستين بالمكلا

انقذت قوات خفر السواحل بالتعاون مع فرق الإخلاء والإنقاذ صباح اليوم من إنقاذ غريق في ساحل الستين امام فندق مكة وهو من محافظة الحديدة قد تعرض للغرق و حالته جيدة ومستقرة والحمدالله .
حيث باشرت القوات وفرق الاخلاء والانقاذ بسرعة التدخل لإنقاذ ه من الغرق وذلك بعد ان جرفته الامواج والتيارات المائية إلى مسافة بعيدة نحو عمق البحر اثناء ممارسة الاغتسال والسباحة .
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