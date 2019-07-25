18 قتيلا وجريحا حوثيا يصلون مستشفى الثورة بإب من جبهة مريس

وصل عدد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإنقلابية إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب وسط اليمن قادمين من جبهة مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر طبي بأن عددا من جرحى المليشيا وصلوا الساعات الماضية إلى طوارئ المستشفى حالتهم حرجة وبوضع صحي غير مستقر وخضعوا لعمليات جراحية متعددة ، بعد يومين من استقبال المستشفى ل13 قتيل وجريح من مسلحي مليشيا الحوثي أصيبوا خلال مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة حجر غرب محافظة الضالع.

وأضاف المصدر بأن مستشفى الثورة استقبل ثمانية قتلى نقلوا إلى الثلاجة وأكثر من 10 جرحى من المليشيا وتم توزيعهم لمختلف الأقسام خصوصا أقسام الجراحة والعمليات والعناية المركزة.

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ويوم أمس نقل جريح من عناصر المليشيا الحوثية يدعى هاشم محمد حسن قائد أبو ناصر نقل من مستشفى الثورة العام بمدينة إب إلى مستشفى 48 في صنعاء نتيجة الإصابة البالغة التي تعرض لها بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة حجر بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع.

ويكتظ مستشفى الثورة العامة بمدينة إب بمئات الجرحى من مسلحي المليشيا واتخذت منه المليشيا واحد من أهم المستشفيات لمعالجة جرحاها ومسلحيها منذ احتلالها لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014م.