اخبار الخليج / اخبار اليمن

18 قتيلا وجريحا حوثيا يصلون مستشفى الثورة بإب من جبهة مريس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل عدد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي  الإنقلابية إلى مستشفى  الثورة العام بمدينة إب وسط اليمن قادمين من جبهة مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر طبي بأن عددا من جرحى المليشيا وصلوا الساعات الماضية إلى طوارئ المستشفى حالتهم حرجة وبوضع صحي غير مستقر وخضعوا لعمليات جراحية متعددة ، بعد يومين من استقبال المستشفى ل13 قتيل وجريح من مسلحي مليشيا الحوثي أصيبوا خلال مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة حجر غرب محافظة الضالع.

وأضاف المصدر بأن مستشفى الثورة استقبل ثمانية قتلى نقلوا إلى الثلاجة وأكثر من 10 جرحى من المليشيا وتم توزيعهم لمختلف الأقسام خصوصا أقسام الجراحة والعمليات والعناية المركزة.

Advertisements

ويوم أمس نقل جريح من عناصر المليشيا الحوثية يدعى هاشم محمد حسن قائد أبو ناصر نقل من مستشفى الثورة العام بمدينة إب إلى مستشفى 48 في صنعاء نتيجة الإصابة البالغة التي تعرض لها بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة حجر بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع. 

 

ويكتظ مستشفى الثورة العامة بمدينة إب بمئات الجرحى من مسلحي المليشيا واتخذت منه المليشيا واحد من أهم المستشفيات لمعالجة جرحاها ومسلحيها منذ احتلالها لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 قتيلا وجريحا حوثيا يصلون مستشفى الثورة بإب من جبهة مريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا