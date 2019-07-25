اليونيسيف تحرم 15 ألف معلم ومعلمة في إب من الحوافز النقدية

كشفت مصادر مطلعة عن حرمان منظمة اليونيسيف آلاف المعلمين والمعلمات من مستحقات مالية مقدمة كمساعدات نقدية في محافظة إب وسط البلاد.

وبحسب المصادر فإن منظمة اليونيسيف احرمت قرابة 15 ألف معلم ومعلمة في 704 مدرسة ومجمع تربوي في 19 مديرية من مديريات محافظة إب.

وقال عدد من المعلمين بأن منظمة اليونيسيف سبق وأن أعلنت عن بدء صرف الحوافز النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية والإمارات لمعلمي محافظة إب في 21 من يوليو الجاري غير أن عملية الصرف لم تتم وتم تأجيل الموعد إلى أغسطس المقبل.

وأضاف المعلمون بأن اليونيسيف تبرر تلك العملية بحجة عدم وصولها حافظة الدوام للجان التحقيق التي نزلت المدارس في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق أقدمت منظمة اليونيسيف على استقطاعات مالية كبيرة من مستحقات آلاف المعلمين والمعلمات في محافظة إب إضافة إلى إسقاط المئات من المعلمين من كشوفات صرف الحوافز النقدية في ظل وعود بحل تلك المشاكل المتعلقة بالخصميات وتصحيح من سقطت أسماءهم وهم مالم يتم تنفيذه حتى اللحظة.