ضربت محافظة مأرب قبل قليل عاصفة رملية حجبت الرؤية كلياً بالتزامن مع سحب رعدية في اجواء المحافظة. وقال مراسل "الخليج 365" ان عاصفة رملية محملة بالغبار والأتربة ضربت محافظة مأرب بعد ظهر اليوم الخميس تسببت في حجب الرؤية كلياً. وأكد سكان محليون ان تلك العاصفة لم يشهدوها من قبل على مدى عشرات الأعوام مؤكدين ان الرياح أصبحت تنشط بشكل أكبر الأعوام الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عاصفة رملية تحول نهار مأرب إلى ليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.