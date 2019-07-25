شكرا لقرائتكم خبر عن اول تهديد من عيدروس الزبيدي ل السعودية..بتنفيذ هذه الخطوات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي أنيس منصور في منشور على حائطه ب تويتر تابعها هناعدن أن احد أدوات إعلام الامارات ورئيس مركز ممول من الامارات وصديق وفِي مع هاني بن بريك يدعى حسين حنشي يتحدث بلغة نارية ومقاومة اَي تواجد سعودي في العاصمة عدن ويعلن استعداده للقتال والعودة للجبال
واختتم قائلا وللعلم هذا مش كلامه ولكنه كلام الممول في إشارة إلى الإمارات.
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