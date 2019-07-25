شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من نزولها للاسواق: اول فئة في عدن ترفض التعامل مع ال 100 الريال الجديدة..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الزميل نايف السيد المصور الشهير في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر التنمية برس ان سايقين الباصات يرفضون التعامل في فيه 100 الريال الجديدة.......!!!



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من نزولها للاسواق: اول فئة في عدن ترفض التعامل مع ال 100 الريال الجديدة..تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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