شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسي عجرم تحرج زوجها بنشر هذه الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وذلك من خلال خاصية “ستوريز”، وظهر فادي في الصورة وهو مرتدياً برنس الاستحمام الخاص بها.



وظهر اسم نانسي على البرنس من الخلف، فعلّقت ممازحةً زوجها: “عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟”. وأثارت الصورة جدلاً واسعاً وطريفاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتابعونها.