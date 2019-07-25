شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة شمال العاصمة وتعزيزات كبيرة تصل مطار صنعاء الدولي.. انقلاب مفاجئ وخوف حوثي من سقوط مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية لمراسل”شباب نيوز” ان اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة من معدلات ورشاشات واربيجي بين مواطنين وحوثيين اثر نزاع على ارض شمال مطار صنعاء. وقالت المصادر ان تعزيزات للحوثيين وصلت المنطقة بعدد كبير من الاطقم والمدرعات خوفا من انقلاب مفاجئ ضدهم وسيطرتهم على مطار صنعاء الدولي

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