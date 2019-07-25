شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولي يتعرض لحادث سير مروع ويفقد إحدى عينيه.. والأمم المتحدة تصدر أول بيان وتكشف مصيره؟... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الأمم المتحدة بيانا ذكرت فيه أن مبعوثها الخاص إلى سوريا تعرض لإصابة في العين، وأنه سيحد من نشاطه لفترة من الزمن.

وأضاف البيان، أن “بيدرسون سيحد من نشاطه بناء على نصيحة الأطباء”، مشيرا إلى أنه “لن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة”.

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وتابع البيان، أن “الأطباء توقعوا أن يتماثل للشفاء بشكل كامل قريبا”.

بيان : تعرض المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسون لإصابة بالعين ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قريباً. بناءً على نصيحة الأطباء، سيحد المبعوث الخاص من نشاطه ولن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة. 1/2

وبدأ بيدرسن منذ يناير الماضي، تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا، الذي أمضى في المنصب أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وُلد الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن، بأوسلو في 1955، وعُين سفيراً للنرويج لدى الصين في 9 يونيو(حزيران) 2017، وكان في وقت سابق، الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بين 2012 و 2017، وشغل قبل ذلك منصب المدير العام لإدارة الأمم المتحدة والسلام والشؤون الإنسانية، في وزارة الخارجية النرويجية.

خدم بيدرسن منسقاً خاصاً للبنان على مستوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بين 2005 و2008.

وبين 1998 و2003، شغل غير بيدرسون، منصب ممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وعمل بيدرسن أيضاً في الصين وألمانيا بصفته دبلوماسياً في سفارة بلاده بعواصمها.

في 1993 كان عضو الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو السرية، التي أفضت إلى توقيع إعلان المبادئ والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل.

ويخلف الدبلوماسي النرويجي نظيره الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا، الذي أعلن التنحي عن منصبه في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بعد أن شغله منذ يونيو (حزيران) 2014، بناءً على قرار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

المصدر: الأمم المتحدة