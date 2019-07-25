تراند اليوم : شاهد : قناة سي بي أس الأمريكية تنشر فضائح ”مصورة” لأول مرة من قصر بن راشد وسبب هروب الأميرة هيا بنت الحسين (فيديو)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : قناة سي بي أس الأمريكية تنشر فضائح ”مصورة” لأول مرة من قصر بن راشد وسبب هروب الأميرة هيا بنت الحسين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عرضت قناة سي بي أس الامريكية وفي برنامج 60 دقيقة الشهير، و الذي أطاح برؤوس كبيرة وكشف فضائح كبيرة من قبل حول العالم، سلسلة فضائح قصر حاكم دبي بن راشد، وأثبت ما نشره الدبور من قبل من أن الشيخ بن راشد يعامل عائلته بسادية.

حيث تحدث في الفيديو أمير من الأسرة الحاكمة كان قد هرب من سجن دبي الكبير، وتربى الأمير الهارب ماركوس الصابري كانثى وكان اسمه فاطمة، قبل أن يحول جنسه لذكر قبل عشر سنوات ويهرب إلى خارج سجن دبي الذي وصفه بسجن منظره رائع من الخارج ولكن الحياة داخله كلها عذاب.

وأخبر “الصابري” المقرب جدا من الأميرات شيخة و شمسة وترعرع بلاقرب منهن، قال لمراسل “ستين دقيقة” توم شتاينفورت أنه “أمل آخر” لمساعدة الأميرات. مضيفاً: “لم أستطع النوم ليلا..يجب أن أفعل شيئًا”، و أضاف “إذا بقيت هناك، فلا أعتقد أنه كان بإمكاني النجاة.”

وعندما اخبر مراسل البرنامج هذه شجاعة منك أن تتحدث لأنه أول مرة أمير من الأسرة الحاكمة يتحدث عن ما يحصل حقيقة داخل قصور دبي، رد عليه بحزن لا أطلق عليها شجاعة، بل هذا ما كان يجب أن يحدث، وإنه يشعر بخوف شديد على مصير الأميرات بنات الشيخ بن راشد، فلا أحد يعلم مصيرهن حتى اليوم.

ونشر البرنامج فيديو الرسالة الأخيرة من الشيخة لطيفة تحدث فيه من المنفى وقالت هذا ربما يكون الفيديو الأخير لي، فعندما تشاهدوه إما قد أكون قد مت أو في تحت التعذيب في وضع سيئ جدا.

وقالت أن بن راشد لا يهمه في الحياة إلا سمعته و أن تكون دبي هي الأولى في كل شيء، بالطبع عائلته آخر ما يفكر به، ومستعد للقيام بأي شيئ ولا أن تضر أي منهن سمعته ومكانته في العالم.

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وتحدثت عن شقيقتها شمسة وما تعرضت له بعد فشل هروبها عام ????، وقالت إنها سجنت لأكثر من ? سنوات ومنعت من زيارتها وكانت تحت التعذيب النفسي طوال الوقت.

وتم عرض كيف هربت لطيفة عن طريق سلطنة عمان بالبحر، وأيضا طريقة إختطافها بقوة السلاح وبطريقة العصابات و إعادتها إلى سجن دبي الكبير، ولا يعلم مصيرها أحد حتى اليوم، إلا الاميرة هيا بنت الحسين زوجة بن راشد السادسة، وهنا يكشف البرنامح سبب هروبها هي الأخرى.

وعن السبب الحقيقي لهروب الأميرة هيا بنت الحسين أخيرا، هو معرفتها لما حصل للشيخة لطيفة، وإنها تملك مخزن معلومات سيخرج بالطبع أثناء الجلسات العلنية في قضية الطلاق و الحضانة.

فعلى الأميرة هيا إثبات للقاضي أن حياة الأطفال في دبي وعند والدهم في خطر، لتحصل على حق الحضانة الكامل، وهو ما سيخلق كمية من المشاكل، ومنها أزمات دبلوماسية.

شاهد الفيديو الكامل و التفاصيل: