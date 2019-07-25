شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد نادر..امرأة يمنية تقوم بتدخين الشيشة داخل الطائرة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد نادر … تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة قالوا انها لطائرة يمنية كانت تسمح بتدخين الشيشة على متنها.

وتوضح الصورة صورة لامرأة جالسة على احد مقاعد الطائرة وبجانبها “المداعة”و تقوم بتدخين الشيشة “المداعة”.