طغت عليه التحذيرات لإبن زايد.. الكشف عن تفاصيل إجتماع ضم قادة الإمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تفاصيل اجتماع عقد قبل أسابيع بين ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” وأخويه (هزاع وطحنون) من جانب، وحاكم دبي “محمد بن راشد” من جانب آخر، أبلغهم فيه الأخير، بوضوح، أن هناك ضرورة ملحّة للخروج من المستنقع اليمني.

وقالت الصحيفة أن بن راشد حذر ابو ظبي قائلا: “صاروخ حوثي واحد بدبي يدمّر كل ما بنيناه”.

ونقلت “الأخبار”، عن مصادرها أن الاجتماع مهد لقرار استراتيجي اتخذته الإمارات بسحب قواتها من اليمن، خاصة بعد التهديد بوصول الحريق إلى داخل “دارهم”، واستهداف ناقلات نفط قرب إمارة الفجيرة.

وأضافت أن “أولاد زايد” سمعوا كلاماً مشابها من حكام الفجيرة، أبدوا فيه خشيتهم من أن تحول سياسة أبوظبي الحالية إمارتهم إلى ساحة لأي معركة مقبلة، كونها واقعة على بحر عُمان، وخارج مضيق هرمز.

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وتورطت الإمارات على مدار السنوات الماضية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، فضلا عن معتقلاتها السرية في جنوب اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قد حذر من نشوب حرب واسعة بالمنطقة تأخذ اليمن في طريقها، وطالب الأطراف المعنية بأن تمتنع عن أي فعل يجر اليمن لهذا الاتجاه.

وطالبت تقارير لمنظمات إنسانية بمحاسبة أبوظبي على مغامراتها الفاشلة في اليمن وعدم الاكتفاء بسحب قواتها أو التعويضات الهزيلة التي أعلنت أنها ستقدمها إلى اليمن.