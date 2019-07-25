تراند اليوم : بالفيديو : سائقة توثق ‘‘الفعل الفاضح’’ لهذا الشاب أمام عينيها في السيارة.. شاهد كيف كانت النهاية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكنت سيدة كويتية من توثيق فيديو للحظة ارتكاب مواطن كويتي فعل فاضح تجاهها أثناء تواجدها مع زوجها في سيارته.

وفي التفاصيل، أرسل محقق مخفر شرطة الفحيحيل إلى الإدارة العامة للمرور بالكويت، رقم لوحة مركبة للاستعلام عن قائدها تمهيدا لاستدعائه والتحقيق معه في قضية الفعل الفاضح والسب والقذف ضد زوجين كويتيين. Advertisements وقال مصدر أمني لصحيفة الأنباء، إن هذا الإجراء حدث عقب تقدم مواطن في العقد الرابع من عمره وزوجته تصغره بـ 4 أعوام ببلاغ قالا فيه إنهما كانا في مركبة الزوج وحدث ان قام شاب يقود مركبة أخرى وبإلحاح بالطلب من المواطن إفساح الطريق، ونظرا لازدحام طريق الفحيحيل تباطأ الزوج في افساح الطريق فما كان من قائد المركبة الأخرى إلا ان فتح نافذة مركبته وأخذ يكيل السباب للزوجين ويشير بإصبعه بفعل فاضح خادش للحياء، وهو ما دفع الزوجة الى تصوير مركبة الجاني بهاتفها النقال وتدوين رقم اللوحة وتقديم ذلك إلى رجال الأمن وتسجيل قضية.

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