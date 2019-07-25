تراند اليوم : خطيبة ’’خاشقجي‘‘ تفجر مفاجاة مدوية ..جمال حي يرزق.. ورسالة تركية عاجلة للأمير ’’محمد بن سلمان‘‘ ..

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خطيبة ’’خاشقجي‘‘ تفجر مفاجاة مدوية ..جمال حي يرزق.. ورسالة تركية عاجلة للأمير ’’محمد بن سلمان‘‘ .. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تصريحات فاجأت الجميع.. قالت التركية خديجة جنكيز، إنها لا تستبعد أن خطيبها جمال خاشقجي لا يزال حيًا، والسبب هو عدم كشف السلطات السعودية عن جثته.

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وقالت "جنكيز" حول عدم كشف السعودية بعد عن مصير جثة "خاشقجي": إن ذلك "يثير شكوكًا وتساؤلات داخلها عما إن كان جمال لا يزال حيًا"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضافت: "لا زلت أتساءل في نفسي، ماذا فعلوا بجمال، وما هو مصير جثته وإلى أين اصطحبوها؟ إذ إنه من غير المنطقي ألا يتم الكشف حتى الآن عن أسماء المتورطين في الجريمة، ولا عن مصير الجثة".

ووجهت خديجة جنكيز، تساؤلًا إلى عن التزام ولي العهد السعودي الصمت، وعدم نفيه لما ورد في تقرير "كالامار" من وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار.

وقتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارًا واسعًا.