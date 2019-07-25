تراند اليوم : بعد رهف القنون .. فتاة سعودية جديدة تشعل تويتر بفضيحة جنسية مدوية .. شاهد صور وتفاصيل صادمة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد رهف القنون .. فتاة سعودية جديدة تشعل تويتر بفضيحة جنسية مدوية .. شاهد صور وتفاصيل صادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية. شاهد أيضاً: Advertisements ​​​​وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية. لمشاهدة الفيديوهات والصور وبقية التفاصيل انقر هنـــــــــــــــــــا

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