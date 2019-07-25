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تراند اليوم : شاهد الفيديوهات الفاضحة للسعودية هند القحطاني التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

 

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#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8

— هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019
">

هاشتاقات [email protected]

 

 

#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها!

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وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m

— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
">

#خلاصة الهاشتاق@Hashtag988

 

 

#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :

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وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

 

#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m

— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
">

#خلاصة الهاشتاق@Hashtag988

 

 

#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :

 11

Twitter Ads info and privacy

 

 

 

 

تابع سنابات #هند_القحطاني pic.twitter.com/so0ryMcKAx

— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
">

#خلاصة الهاشتاق@Hashtag988

 

 

تابع سنابات #هند_القحطاني

 20

Twitter Ads info and privacy

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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