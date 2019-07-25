تراند اليوم : شاهد الفيديوهات الفاضحة للسعودية هند القحطاني التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الفيديوهات الفاضحة للسعودية هند القحطاني التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

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#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8 — هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019

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هاشتاقات [email protected]

#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها!

#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8 — هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019 /photo/1

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#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8 — هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019

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وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

">

#خلاصة الهاشتاق@Hashtag988

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

11

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

Twitter Ads info and privacy

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m Advertisements — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

">

#خلاصة الهاشتاق@Hashtag988

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

11

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

Twitter Ads info and privacy

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

">

#خلاصة الهاشتاق@Hashtag988

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

تابع سنابات #هند_القحطاني

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