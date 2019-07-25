تراند اليوم : شاهد الفيديوهات الفاضحة للسعودية هند القحطاني التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الفيديوهات الفاضحة للسعودية هند القحطاني التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.
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#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8— هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019
#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها!
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#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8— هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019
#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8— هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019
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وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.
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#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
Advertisements— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.
">
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
#هند_القحطاني
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
">
تابع سنابات #هند_القحطاني pic.twitter.com/so0ryMcKAx— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
#هند_القحطاني— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
تابع سنابات #هند_القحطاني
تابع سنابات #هند_القحطاني pic.twitter.com/so0ryMcKAx— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
تابع سنابات #هند_القحطاني pic.twitter.com/so0ryMcKAx— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
تابع سنابات #هند_القحطاني pic.twitter.com/so0ryMcKAx— #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
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