شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : مريس تشييع القائد رايد المنصوب الى مثواه الأخير. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيع ابناء منطقة مريس وابناء الضالع بشكل عام الشهيد القائد الميداني /رايد المنصوب أبو سفيان الى مسقط رأسه في قرية الخريبة بمريس بموكب جنائزي كبير وسط حضور جماهيري مهيب. وعبر المشاركون في التشييع عن حزنهم الشديد برحيل القائد الشجاع رايد المنصوب الذي كان شجاعا ولم يفارق المتاريس والمواقع . واكدوا انه برحيله خسرت مريس والوطن قائد كان اسد الميدان .

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