محمد عبدالسلام يصرح من موسكو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

أكد رئيس الوفد الوطني الذي يزور روسيا الاتحادية حاليا الانفتاح على الجهود الروسية التي تبذل لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة، مشيرا إلى أن الوفد لمس خلال زيارته تفهما روسيا للرؤية الوطنية والتماسك في وجه العدوان أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح عبد السلام أنه جرى خلال لقاء ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي و ممثل الرئيس بوتن للشرق الأوسط في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق بالتحركات الأممية وخطوات الوفد الوطني في اتفاق السويد إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية.

كما تطرق اللقاء الذي جاء بدعوة رسمية روسية إلى العراقيل والعوائق التي يفتعلها الطرف الآخر أمام تنفيذ اتفاق الحديدة خاصة بعد تنفيذ الفريق الوطني لكل الخطوات الخاصة بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة من طرف واحد والتي كانت محل ترحيب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك روسيا.

Advertisements

واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في الخليج واليمن والذي بدأ النشاط الدبلوماسي في هذا الجانب مؤخرا.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدور الروسي على المستوى الإقليمي وانعكاسه على الوضع في اليمن في تهدئة التصعيد ومنع المزيد من التوتر لكون اليمن يمثل النقطة الأساسية نحو التهدئة الإقليمية والتي ستنعكس إيجابا على الوضع الإقليمي المتوتر.

ونقل الوفد الوطني تحيات القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى القيادة الروسية وتثمين مواقفها الداعمة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، لافتا إلى أن الوفد لمس من الجانب الروسي بأن اليمن يخطو خطوات صحيحة وراسخة وقد أصبح مؤثرا ولاعبا إقليميا مهما.

وفي ختام اللقاء الذي يأتي ضمن الجهود التي يبذلها الوفد الوطني لوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، تم تبادل الهدايا التذكارية بين رئيس الوفد الوطني ونائب وزير الخارجية الروسي.