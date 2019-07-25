تراند اليوم : عــــــــاجل : قناة العربية تقصم ظهر عبدالملك الحوثي الآن بهذا الاعلان المرعب .. قضي الأمر

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من تحرير مواقع استراتيجية، شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك ضارية تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 30 قتيلاً في صفوفها.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قواته مسنودة بالمقاومة، حررت مناطق "موقع"، و"الحمراء"، و"الأقواز"، و"العظم"، بالإضافة إلى قرى "القهرة"، و"صولان"، و"الرفقة"، غرب منطقة مريس

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وأوضح أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 30 عنصراً حوثياً، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك، عربات مدرعة وعدداً من الأطقم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

إلى ذلك، لقي ثلاثة حوثيين بينهم قياديان مصرعهم، الأربعاء، بنيران الجيش اليمني، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأكد قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي، أنقوات الجيش اليمني نفذت عملية نوعية في منطقة القحيفة غرب مديرية مقبنة، أسفرت عن مصرع مشرف حوثي، وقيادي آخر، بالإضافة إلى قناص.

وأوضح الخليدي أن قوات الجيش نفذت العملية، أثناء ما كانت الميليشيا الحوثية، تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش.

ولفت قائد جبهة مقنبة، إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار صوب مواقع تمركزها غرب المديرية.