تراند اليوم : في يوم الدخلة وقبل ان يلمس جسدها قفزت من السرير مثل الملدوغة وانطلقت للمحكمة تطلب خلع زوجها، فكانت صدمة كبيرة للقاضي عندما عرف السبب

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في يوم الدخلة وقبل ان يلمس جسدها قفزت من السرير مثل الملدوغة وانطلقت للمحكمة تطلب خلع زوجها، فكانت صدمة كبيرة للقاضي عندما عرف السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رفعت سيدة مصرية دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها بخلع زوجها، بعد 9 ساعات زواج، مبررة دعواها: "جوزي ضحك عليا وعايزني أقضي شهر العسل في شرم الشيخ".

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وبحسب صحيفة "مصراوي"، صرحت مقيمة الدعوى، أنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات بعد قصة حب استمرت لسنوات عدة أثناء دراستهما سويا في الجامعة، موضحة إلى أنها أعجبت بشخصيته التي جعلتها تتمسك بالزواج منه، إلى أن انتقلا للمعيشة بعش الزوجية.

وأضافت صاحبة الـ28 سنة: "كان حلمي أقضي شهر العسل في تايلاند، وقبل الزواج وعدني بتحقيق حلمي"، وفي يوم قال لها: "عندي خبر حلو، حجزت رحلة إلى تايلند وهنسافر بعد الفرح، ورتبنا مع بعض كل شيء".

وتابعت مهندسة الديكور: "ركبنا الطائرة وبعد وقت قليل هبطت، فوجئت أننا في مطار شرم الشيخ، واعتقدت أني في ترانزيت، ولكن زوجي قال "أنا حجزت شرم وليس تايلاند"، شعرت بالصدمة ثم استوعبت وقلت له "بتخدعني في أول يوم من الزواج.. إزاي أكمل حياتي معاك وأنت بدأتها بالكذب؟".

ذكرت العشرينية أنها عادت إلى القاهرة في اليوم ذاته، وذهبت إلى منزل أسرتها وطلبت الطلاق، ومن ثم جاء زوجها، وحاول مصالحتها مبررا تصرفه بتعبه من الطيران لمسافات طويلة وخاف أن يصارحها.

الزوجة صممت على الطلاق، ورفضت مسامحته على ما أقدم عليه، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع مازالت منظورة حتى الآن.