شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد بالصورة".. على عربة قمامة.. محمد بن زايد يتجول في شوارع عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاقمت حالة السخط على دولة الإمارات بين أبناء الجنوب، الرافضين لسياستها التي وصفوها بالاستعمارية، وتنديداً بالجرائم التي تتهم بارتكابها، ومن بينها جرائم الاغتيالات في عدن، والتي أثبتت التحقيقات تورط أبوظبي فيها.

وتعبيراً عن غضبهم، أقدم مواطنون، في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد الماضي، على اقتلاع صور ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، من أسطح المراكز الحكومية والشوارع العامة.

Advertisements

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدداً من الشباب العدني، وهم يقتلعون صورة لمحمد بن زايد، ويضعونها في حاوية نقل القمامة، في خطوة تعكس الحالة السائدة من السخط والرفض لمشاريع الإمارات في الجنوب.

وعلق الناشطون على الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، بأن ذلك هو المكان الصحيح لابن زايد، الذي وصفوه بالمجرم.