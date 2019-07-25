تراند اليوم : زحام شديد في مطار جدة.. نساء سعوديات يصرخن وشخصيات شهيرة تهرب .. شاهد فضيحة الفتيات التي رصدتها عدسة سريه ..فيديو

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن زحام شديد في مطار جدة.. نساء سعوديات يصرخن وشخصيات شهيرة تهرب .. شاهد فضيحة الفتيات التي رصدتها عدسة سريه ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شهد مطار جدة في السعودية زحامًا شديدًا، وسط صراخ وصيحات من مئات النساء السعوديات، فيما هربت شخصيات شهيرة إلى الخارج.

وتداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يرصد تدافع وزحام شديد من النساء السعوديات لاستقبال أفراد فرقة سوبر جونيور الكورية الجنوبية، والتي تشارك في موسم جدة.

ولحظة دخول أفراد فرقة "سوبر جونيور"، قامت عشرات الفتيات والنساء بالصراخ ومحاولة الوصول إلى أعضاء الفريق الغنائي، إلا أنهم قاموا بالهرب خوفًا من الزحام.

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وأثار الفيديو موجة من الاستغراب والاستياء داخل المجتمع السعودي، بسبب الأفعال الصدمة التي تقوم بها الفتيات في الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية.

يشار إلى أن الفتيات السعودية، بات يسمح لهن حضور الحفلات الغنائية المختلطة، وقيادة السيارات، وذلك ضمن التحول والانفتاح في السعودية.