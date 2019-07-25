تراند اليوم : عــــــــاجل .. إطلاق قذائف ورصاص في قلب الرياض .. استهداف شخصية رفيعة وتدخل عاجل لـ"الحرس الملكي" السعودي (فيديو صادم)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. إطلاق قذائف ورصاص في قلب الرياض .. استهداف شخصية رفيعة وتدخل عاجل لـ"الحرس الملكي" السعودي (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهر مقطع فيديو تناقلته حسابات إخبارية سعودية، اليوم السبت، عملية إطلاق نار وقذائف في قلب العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لاستهداف شخصية رفيعة.

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ورصد الفيديو، موكب شخصية رفيعة -بحسب مغردين-، تنزل من سيارته لافتتاح أحد المشاريع، إلا أن مسلحين هاجموهم بالرصاص والقذائف.

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ونفت تقارير إعلامية سعودية أن يكون ما حدث صحيحًا، مؤكدةً أن مقطع الفيديو هو عملية تدريب لأفراد وضباط قوات حماية الشخصيات بالحرس الملكي، لإحباط محاولة اختطاف إحدى الشخصيات المهمة خلال مناسبة عامة.

وتصدت قوات الحماية لمحاولة الاختطاف؛ حيث تولى بعض أفرادها مهمة السيطرة على منفذي المحاولة والقبض عليهم، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو التدريب.

وقام الأفراد الآخرون التابعون للحرس الملكي السعودية بعملية تأمين الشخصية المهمة وإبعادها عن الموقع باحترافية تامة وسرعة فائقة.