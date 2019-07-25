شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخرتحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019م. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 578 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 583 ريالًا Advertisements أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 152 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 153 ريالا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 153 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 155 ريالا.

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