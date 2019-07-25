شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يقطع الشك باليقين ويكشف عن مهمة القوات السعودية التي وصلت العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق عن المعدات العسكرية والآليات السعودية التي وصلت إلى عدن.

ومضى بن لزرق يقول:" ‏المعدات العسكرية والاليات السعودية التي وصلت الى عدن هي دفعة اولى من تجهيزات سعودية لاقامة قاعدتين لقوات التحالف العربي في عدن بقيادة سعودية" Advertisements واضاف بالقول: الاولى ستكون شرق مدينة عدن تحديدا شرق العريش والثانية غربا تحديدا غرب صلاح الدين. واختتم بقوله والتجهيزات الواصلة هي لبدء اقامة وتشييد المعسكرين. ووصلت الى مدينة عدن معدات سعودية عسكرية دعما وتعزيزا للقوات العسكرية السعودية المتواجدة بعدن.

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