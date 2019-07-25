الافراج عن قطري اتهمته السعودية بالتخابر مع انصار الله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - .

الخليج 365 – متابعات

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن السعودية قررت إطلاق سراح المواطن القطري، المحتجز منذ أكثر من عام، بعد اعتقاله بتهمة التخابر مع “أنصار الله” .

وأشارت اللجنة الحكومة القطرية، إلى أن محسن الكربي كان في اليمن، لزيارة أقارب له، وتم احتجازه في السعودية من دون توجيه اتهامات له، وحرم من الاتصال بأسرته، ومحاميه.

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان “تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا”.

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كما طالبت اللجنة بضرورة بالإفراج عن قطري آخر يدعى عبد العزيز سعيد عبد الله، وهو طالب قالت إنه محتجز في السعودية منذ يوليو/ تموز 2018 دون محاكمة.

وكانت وسائل إعلامية سعودية واخرى تابعة للمرتزقة تناولت خبر الاعتقال في حينه وصورته على أساس انه انتصار كبير رغم أن السلطات السعودية، احتجزت المواطن القطري أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له، يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وزعمت قناة “العربية” في حينها أن حكومة هادي ألقت القبض على الضابط في الاستخبارات القطرية محسن الكربي، بعد محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وهو المنفذ الرابط بين اليمن وسلطنة عمان، وذلك للاشتباه في دعمه لجماعة “أنصار الله”.