تراند اليوم : مسؤول كويتي : يفجر مفاجأة غير متوقعة بخصوص الرئيس السابق علي عبدالله صالح (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤول كويتي : يفجر مفاجأة غير متوقعة بخصوص الرئيس السابق علي عبدالله صالح (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، من كارثة محتملة في الكويت خاصة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه من المحتمل أن تنشط خلايا داعش في الكويت للضغط على الموقف الكويتي، لافتا إلى أن داعش أنها أداة طيعة للأنظمة المخابراتيه في المنطقة.



ناصر الدويلة

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@nasser_duwailah

من المحتمل ان تنشط داعش في الكويت للضغط على الموقف الكويتي و قد اثبتت داعش انها اداة طيعه للانظمه المخابراتيه في المنطقه و كما يعلم الجميع ان علي عبدالله صالح كان يستخدم داعش في اليمن و غيره يستخدمها ايضا في العراق و الشام و غيرها فانتبهوا و خذوا حذركم والحافظ الله سبحانه

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٨:١٢ ص - ٢٣ يوليو ٢٠١٩

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٩٠١ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وضرب السياسي الكويتي مثلا لذلك في اليمن أيام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح:”كما يعلم الجميع أن علي عبدالله صالح كان يستخدم داعش في اليمن وغيره يستخدمها أيضا في العراق والشام وغيرها فانتبهوا وخذوا حذركم والحافظ الله سبحانه”

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وفي سياق آخر وصف “الدويلة” الموقف في الخليج بالفكاهي قائلا:”فقد انكشفت عورة ترامب وحاملة طائراته وأساطيله وأساطيل العمة إلزابيث ما حمت الملاحة في الخليج وطلع ترامب خراط حكي أو كما يقول البدو ” جراب فساء “”



ناصر الدويلة

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@nasser_duwailah

الموقف في الخليج فكاهي فقد انكشفت عورة ترامب و حاملة طائراته و اساطيله و اساطيل العمة إلزابيث ما حمت الملاحه في الخليج و طلع ترامب خراط حكي او كما يقول البدو " جراب فساء " و روحت العجم بطائرات القوة العظمى و سفن بريطانيا العظمى و لا تزال السعودية العظمى تتعرض لقصف فروخ ايران

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٧:٣٧ ص - ٢٣ يوليو ٢٠١٩

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٣٨٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وتابع في تغريدته:”وروحت العجم بطائرات القوة العظمى وسفن بريطانيا العظمى ولا تزال السعودية العظمى تتعرض لقصف فروخ ايران”

وتشهد المنطقة توترا غير مسبوق في تاريخها في ظل الصراع الإيراني ـ الأمريكي من جهة، وأزمة دول الحصار وقطر من جهة أخرى.